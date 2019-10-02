Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi`nde yer alan bilgilere göre, merkezi Almanya`da bulunan Volkswagen, Manisa`da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurdu.
Otomobil devi Türkiye`de merkezini kurdu
02.10.2019 14:07
Son güncelleme : 02.10.2019 14:18
AA
Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanı, bugünkü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldı.
Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye
ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurdu.
Şirketin merkezi "Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa" oldu.
Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.
14:03103.666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -210,67
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.446
En Düşük
103.268
14:035,7209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,7290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7583
En Düşük
5,7122
14:036,2577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
14:03273,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,57
|Açılış
|: 273,71
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,51
En Düşük
271,26