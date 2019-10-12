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Otomotiv ihracatında aslan payı Bursa`nın

12.10.2019 11:16

Son güncelleme : 12.10.2019 11:16
Türkiye`nin yılın 9 ayındaki toplam otomotiv ihracatının yüzde 26,68`i Bursa`dan gerçekleştirildi.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörünün geçen yıl ocak-eylül döneminde 23  milyar 407 milyon 191 bin dolar olan dış satımı bu sene aynı dönemde yüzde 4 düşüşle 22 milyar 549 milyon 904 bin dolara geriledi.

Buna rağmen otomotiv, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 18,5'lik pay ile en fazla dış satım yapılan sektör unvanını korudu.

Türkiye ihracatının lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün ihracatına en büyük katkıyı ise Bursa sağladı.

Bursa yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalışa rağmen 6 milyar 17 milyon 769 bin dolarlık dış satımıyla ilk sırada yer aldı.

''Otomotivin kalbi'' olarak nitelendirilen Bursa bu başarısıyla  sektörün toplam ihracatındaki payı 26,68 oldu.

KOCAELİ VE İSTANBUL İHRACAT SEVİYESİNİ KORUDU

Otomotiv dış satımında Bursa'nın en yakın takipçisi olan Kocaeli'nin  geçen yıl ocak-eylül döneminde 5 milyar 35 milyon 983 bin dolar olan ihracatı bu  yıl aynı dönemde yüzde 0,47'lik artışla 5 milyar 59 milyon 744 bin dolara ulaştı. Kocaeli, bu rakamla Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatından yüzde 22,43'lük paya  sahip oldu.

Ocak-eylül döneminde, geçen senenin aynı ayları ile kıyaslandığında  İstanbul'dan ise yüzde 0,27 yükselişle 4 milyar 914 milyon 636 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleşti.

Sektörde önemli potansiyele sahip bazı illerin ihracat performansında ise düşüş gözlendi.

Ocak-eylül döneminde, geçen senenin aynı aylarına göre, Sakarya yüzde 10 azalışla 3 milyar 410 milyon 517 bin dolar, Ankara da yüzde 10 artışla 910 milyon 285 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza attı.




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