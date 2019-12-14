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Otomotiv ihracatının dörtte birini Bursa sırtladı

14.12.2019 11:31

Son güncelleme : 14.12.2019 11:35
"Otomotivin kalbi" olarak bilinen, OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa, ocak-kasım döneminde yüzde 27,32`lik payla sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi.



AA

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği verilere göre, yılın 11 ayında, yüzde 3,6 azalışa rağmen 28 milyar 51 milyon dolarlık ihracat  gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.

OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan gibi ana sanayi devlerinin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firmasına ev sahipliği yapan ve sektöre yön veren Bursa, bu yılın 11 ayında, yüzde 8 gerilemeye rağmen 7 milyar 663 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirerek bu sektörde en çok dış satım yapan il oldu.

Bursa, yüzde 27,32'lik payla toplam otomotiv ihracatının dörtte birinden fazlasını tek başına sırtladı.

BURSA'YI KOCAELİ, İSTANBUL VE SAKARYA İZLEDİ

Sektörün ihracatında Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'nın ocak-kasım dönemindeki sektör dış satımları toplamı, 24 milyar 172 milyon dolar  oldu.

Böylece sektörün yılın 11 ayında 28 milyar 51 milyon dolar olan toplam ihracatının yüzde 86,17'sini bu iller gerçekleştirdi.

Sektörel dış satımda Bursa'nın en yakın takipçisi Kocaeli'nin bu yılın ocak-kasım dönemindeki ihracatı 6 milyar 249 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Kocaeli, bu dönemdeki sektör ihracatından yüzde 22,28 pay alarak, ikinci sıradaki yerini korudu.

Yılın 11 ayında otomotiv sektöründe 5 milyar 970 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren İstanbul sektör ihracatından yüzde 21,28 pay alarak üçüncü olurken, Sakarya da 4 milyar 288 milyon dolar ile sektör ihracatından aldığı yüzde 15,28'lik payla dördüncü oldu. 

Otomotiv ihracatını sırtlayan bu illeri sırasıyla Ankara ve İzmir izledi. Ocak-kasım döneminde Ankara 1 milyar 139 milyon, İzmir de 604 milyon dolar otomotiv ihracatına imza attı.




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