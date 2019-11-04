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Otomotiv pazarı büyüdü

04.11.2019 13:48

Son güncelleme : 04.11.2019 13:48
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ekimde 2018`in aynı ayına göre yüzde 127,5 genişlerken, Ocak-Ekim 2019`da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,88 daraldı.



AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ekim 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,88 azalarak 330 bin 384 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 10 ayında 485 bin 27 satış yapılmıştı. 

Bu yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde  29,17 azalarak 268 bin 624, hafif ticari araç satışları da yüzde 41,6 gerileyerek  61 bin 760 oldu.

EKİM AYINDA 49 BİN 75 ARAÇ SATILDI

Bu yılın ekim ayına bakıldığında, toplam pazarda 49 bin 75 araç satıldı. Araç satışları, geçen yılın ekim ayında 21 bin 571 düzeyinde  bulunuyordu. Bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 127,5 büyüdüğünü  ortaya koydu.

Otomobil satışları, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137,94 artarak 39 bin 996, hafif ticari araç satışları da yüzde 90,66 yükselişle  9 bin 79 olarak kayıtlara geçti.   

153 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Ekim sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 30,6, 1600-2000cc  aralığında yüzde 39,2 ve 2000cc üstünde yüzde 29,4 azaldı. Söz konusu dönemde 153  elektrikli ve 8 bin 688 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya  yüzde 39,3 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 105 bin 571 adetle sahip  oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,74'e gerilerken,  otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 68,58'e ulaştı.

EN ÇOK YİNE SEDAN TERCİH EDİLDİ 

Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,8'ini vergi  oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa, yüzde 61,5 pay  ve 165 bin 274 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih  edilen gövde tipi yüzde 50,4 pay ve 135 bin 353 adetle yine sedan otomobiller  oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en  yüksek satışa yüzde 72,08 pay ve 44 bin 518 adetle van ulaşırken, bunu, yüzde  12,17 pay ve 7 bin 517 adetle kamyonet, yüzde 8,04 pay ve 4 bin 967 adetle  minibüs, yüzde 7,70 pay ve 4 bin 758 adetle de pick-up takip etti.




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