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Otomotivde 2020`de hafif toparlanma bekleniyor

18.12.2019 09:42

Son güncelleme : 18.12.2019 09:54
Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Otomotiv sektöründe 2020`de de bir miktar toparlanma bekliyoruz yüzde 15-20 gibi. 600 binler civarında bir öngörü var Türkiye satışlarında" dedi.



AA

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından düzenlenen "OSD Buluşmaları"nın ikincisi, Avrupa  Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Eric-Mark Huitema ve sektör  temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün burada yaptığı konuşmada, bu yıl otomotiv sektöründe birçok  ilkin ve birçok sıkıntılı sürecin yaşandığını dile getiridi.

Geçen yılın başı itibarıyla hafif hafif sinyaller veren otomotiv  endüstrisine yönelik hükümet tarafından bazı önlemler alındığını anımsatan  Yenigün, "Haziran ayında hurda teşviki devreye girdi, alınan her önlem bir miktar  otomotiv ekonomisindeki kötü gidişi yavaşlattı esasında. Daha sonra devreye giren  birçok önlem ağustos ayında yaşadığımız sıkıntılı sürecin yansımalarını bir  miktar ortadan kaldırmaya yönelikti. Özellikle ÖTV ve KDV destekleri bu yılın  ortasına kadar sürdü." diye konuştu.

Bu önlemlerin geçici olduğunu belirten Yenigün, "Ama biz hep aynı şeyi  söylüyoruz. Bugün de önümüzdeki dönemde de söylemeye devam edeceğiz. Bu tür kısa  süreli ayrıcalık ve teşvik yaratma konusu esasında bence veya bizce sektörü  ayakta tutmaya veya onun gelişmesini sağlamaya yönelik önlemler değil. Bunun bir  ekosistem olarak tarif edilmesi gerekiyor. Ve bu ekosistemin içerisindeki bütün  paydaşların bir araya gelip uzun vadeli Türkiye'deki bu otomotiv ekonomisini, bu  kadar başarılı bir ekonomiyi gelecek dönemlerde yine lokomotif endüstri olacak  şekilde formata sokmasını sağlıyor olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"HEVESİMİZ 1 MİLYONLUK PAZAR SEVİYESİNE ÇIKMAK"

Yenigün, Türkiye otomotiv endüstrisinin tekrar geçmişteki 1 milyonlar  seviyesine çıkmasını umduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizim hevesimizin ne olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Hevesimiz, bizim bugünkü durumdan biran önce 2015-2017 yıllarındaki 1 milyonluk  pazar seviyesine çıkmak. Ve ardından da bu rakamı 1,5 milyona ve uzun vadede de 2  milyona çıkaracak planları oluşturmamız ve devreye almamız. Bu birçoğunuza belki  çok agresif bir planmış gibi gelebilir ama Türkiye'nin geldiği seviyede bin kişi  başına araç kullanım rakamlarına baktığınız zaman esasında bahsettiğim rakamlar  Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin bile ulaştığı seviyenin aşağısında olduğunu  göreceksiniz."

"GELECEK YILDA DA BİR MİKTAR TOPARLANMA BEKLİYORUZ"

Otomotiv sektörünün gidişatına değinen Yenigün, "Neler oldu diye  geçmişe bakarsak otomotiv endüstrisi 1 milyondan önce 670 bine geldi, sonra bu  yıl itibarıyla muhtemelen 400-480 bin civarına gelecek. 2020'de de bir miktar  toparlanma bekliyoruz, yüzde 15-20 gibi. 600 binler civarında bir ön görü var  Türkiye satışlarında. Ama her zaman bizi dengeleyen ihracatta bir miktar  durağanlaşma var. Üretimin bu yıl içinde yüzde 7, ihracatın yüzde 6 daraldığını  görüyoruz. Bunlar bizim için iyi rakamlar değil."  dedi.

"13,8 MİLYON AVRUPALI EKMEĞİNİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN KAZANIYOR"

ACEA Genel Direktörü Eric-Mark Huitema ise yaptığı sunumda, otomotiv  endüstrisinde mobilite ve dönüşüm konularını ele aldı.

OSD'nin ACEA üyesi olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten  Huitema, "Birlikte iyi çalışırsak Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'yı ve  sektörümüzü Avrupa'da çok daha rekabetçi hale getirebiliriz. Çünkü dünyada hala  büyüme potansiyeli var." dedi.

Otomotiv sektörünün Avrupa için önemine dikkati çeken Huitema,  "Avrupa'da biz tabii ki çok istihdam sağlıyoruz 13,8 milyon Avrupalı ekmeğini  otomotiv sektöründen kazanıyor. Yaklaşık bütün imalat istihdamının yüzde 11'i  otomotivde ve 428 milyar avro vergi geliri oluşturuyoruz. Ayrıca biz çok ihracat  yapan az sayıdaki sektörlerden biriyiz ve AB GSYH'sinin yüzde 7'si ve çok ciddi  miktarda da Ar-Ge yatırımı var sektörde." diye konuştu.

Huitema, otomotiv sektöründeki büyük dönüşümün iki itici gücü olduğunu  ve bunlardan birinin karbonun azaltılması diğerinin de bağlantılı ve otomatik  sürüş olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE TRAFİKTE HİBRİT DAHİL 5 BİNDEN FAZLA ELEKTRİKLİ ARAÇ VAR"

Türkiye'de elektrikli araç kullanımına ilişkin bazı verileri de  paylaşan Huitema, şunları söyledi:

"Şu anda trafikte 5 binden fazla elektrikli araç var, hibrit de buna  dahil. Türkiye'deki toplam arabaların binde birinden az. Bu da ilginç. Çünkü çok  sayıda dizel, benzin hatta LPG'li araç var. Belki bu yüzden Türkiye'de elektrikli  araç kullanımı biraz daha yavaş başlayacak. Çünkü CNG ve LNG karbondioksit  emilimi açısından daha düşük. Yani siz zaten iyi bir iş çıkarıyorsunuz ama  istediğimiz bu değil."

Avrupa'da 2,7 milyon elektrikli araç olduğu bilgisini paylaşan  Huitema, "Bu, toplam araçların yüzde 1'ine denk geliyor ve burada en büyük zorluk  da elektrikli araçların fiyatı. Elektrikli araç miktarının artırılması yönünde  talep var ama fiyatın makul olmaması hala önemli bir engel. Bu otomatik düzelecek  bir şey değil, sektör olarak bu konunun üzerinde çalışılması lazım. AB'de bu  doğrudan kişi başına düşen GSYH ile ilgili ama aynı zamanda da teşvikler ve  vergilendirmeyle ilgili." ifadelerini kullandı.

Huitema, şarj istasyonlarının çok yaygın olmamasının da elektrikli  araç konusunda ki bir diğer zorluk olarak görüldüğünü belirterek, "Altyapının  dağılımda bir dengesizlik var. Şarj istasyonları genelde yoğun nüfusun olduğu  yerlerde var ancak kırsal bölgelere geçtiğinizde şarj istasyonu bulmak  zorlaşıyor." dedi.

"YAPAY ZEKA VE YAZILIM GELİŞTİRME GİBİ ALANLARDA YENİ İSTİHDAMLAR DA ORTAYA ÇIKACAK"

Otomotiv sektöründeki dönüşümle birlikte istihdamda azalmalar  görülebileceğine işaret eden Huitema, şunları kaydetti:

"Bizim de Avrupa'da 300-330 bin kişinin işinden olacağı yönünde bazı  tahminlerimiz var. Ama  yapay zeka ve yazılım geliştirme gibi alanlarda yeni  istihdamlar da ortaya çıkacak. Yani 300 ila 330 bin kişinin işinden olacağını  düşünürsek bunun net etkisi 250 bin kişi olacaktır. Peki Avrupa ve Avrupalı  devletler ne yapabilir? Bu geçiş sürecini yönetmek için beceri açığını kapatacak  bazı eğitimler vermek gerekiyor.

Karbondan çıkış sadece toplumun ayak uydurabileceği ve hazmedebileceği  bir takvim içerisinde gerçekleşirse olabilir. Şu an sektörün ya da sanayinin çok  hızlı ilerlediğini görüyoruz. Toplumda da gezegeni yok ettiğimize dair bir görüş  var. Evet otomotiv sektörü belki gezegeni olumsuz etkileyen şeyler yapıyor  olabilir ama bu anlamda suçlu olan tek sektör biz değiliz. Şehirler ve  belediyeler de önemli bir unsur. Onların da bu akıma katılması gerekiyor."

Öte yandan toplantıda, OSD tarafından hazırlatılan "Yıkıcı  Teknolojiler ve Otomotiv Sanayiine Etkileri" ile "Otomotiv Lojistiği"  raporlarının sunumları da gerçekleştirildi.




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