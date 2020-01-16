GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Özel sektörün dış kredi borcu açıklandı

16.01.2020 10:31

Son güncelleme : 16.01.2020 10:44
Merkez Bankası verilerine göre; özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu Kasım sonunda 2018`e göre 15.9 milyar dolar azalışla 193.5 milyar dolar oldu.



DHA/REUTERS

Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2018 yıl sonuna göre 15.9 milyar dolar azalarak 193.5 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 5.2 milyar dolar azalarak 10.2 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 51.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Uzun vadeli kredi borcu kapsamında, borçluya göre dağılıma bakıldığında aynı dönemde;

- Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 9.1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 1.4 milyar dolar azalışla 27 milyar dolara geriledi.

- Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 3.2 milyar dolara, tahvil stoku da 588 milyon dolar azalarak 3.7 milyara geriledi.

Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.4 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 1.1 milyar dolar artarak 7.5 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcu kapsamında da, borçluya göre dağılıma bakıldığında aynı dönemde;

- Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.2 milyar dolar azalışla 6.2 milyar dolara,

- Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 708 milyon dolar azalışla 2.6 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 193.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.9'u dolar, yüzde 33.7'si euro, yüzde 3.8'i lira ve yüzde 1.6'sı da diğer döviz cinslerinden, 10.2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 49.6'sı dolar, yüzde 29.6'sı euro, yüzde 20.3'ü lira ve yüzde 0.5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kasım sonu itibarıyla, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 45.5'ini finansal kuruluşların, yüzde 54.5'i de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, kısa vadeli kredi borcunun yüzde 71.5'i finansal kuruluşların, yüzde 28.5'i de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:28122.109
Değişim :  0,97% |  1.170,40
Açılış :  121.378  
Önceki Kapanış :  120.939  
En Yüksek
122.221 En Düşük
121.378
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFB 58,80 10.419.507 % 14,96  
DAGHL 4,77 4.687.686 % 14,66  
NIBAS 4,86 12.179 % 14,62  
ALKIM 46,00 22.137.819 % 12,03  
GYHOL 16,46 2.955.864 % 11,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6539 7,6923 % 0,25  
Frank 6,0751 6,1116 % 0,03  
Riyal 1,5640 1,5719 % 0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.553 -3,35  
Altın Gr. 294 294 -0,20  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,87 17,92 -0,11  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 64,34 64,34 0,34  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru