Özel sektörün ağustos sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 11,8 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 196,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
16.10.2019 15:51
Son güncelleme : 16.10.2019 15:51
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından ağustos dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi
borcu gelişmeleri yayımlandı.
Buna göre, ağustosta 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi
borcu 12,8 milyar dolar
azalarak 196,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi
borcu ise (ticari krediler hariç) 3,6 milyar dolar
gerileyerek 11,8 milyar dolara düştü.
Bankaların uzun vadeli kredi
biçimindeki borçlanmaları ağustosta 2018 sonuna göre 7,5 milyar dolar
azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil
ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 242 milyon dolar
artışla 28,7 milyar dolara yükseldi.
Ağustosta 2018 sonuna göre bankacılık
dışı finansal kuruluşların kredi
biçimindeki borçlanmaları 2,7 milyar dolar
azalırken, tahvil
stoku da 547 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi
biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar
azaldı, tahvil
stoku ise 464 milyon dolar
artarak 6,9 milyar dolara çıktı.
Bankaların ağustosta 2018 sonuna göre kısa vadeli kredi
biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar dolar
azalışla 7,3 milyar dolar
oldu. Bu rakam finansal olmayan kuruluşlarda ise 519 milyon dolar
düşüşle 2,8 milyar dolar
düzeyinde kaydedildi.
BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 54,3 MİLYAR DOLAR
Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından ağustosta 2018 sonuna kıyasla tahvil
hariç özel alacaklılara olan borç 12,2 milyar dolar
azalarak 133,4 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli kredi
borcu açısından tahvil
hariç özel alacaklılara olan borç ise 3,6 milyar dolar
gerileyerek 11,4 milyar dolara indi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 196,6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi
borcunun yüzde 60,7'si dolar, yüzde 33,8'i avro, yüzde 3,9'u Türk lirası ve yüzde 1,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 11,8 milyar dolarlık kredi
borcunun ise yüzde 51'i dolar, yüzde 29,1'i avro, yüzde 19,5'i Türk lirası ve yüzde 0,4'ü diğer döviz cinsleri oldu.
Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi
borcunun yüzde 46,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 53,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi
borcunun yüzde 72,3'ü finansal kuruluşlar, yüzde 27,7'si ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi
borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı 54,3 milyar dolar
oldu.