Paladyum fiyatları yüzde 0.79 artarak tarihte ilk kez 1,700 doları aştı.
Paladyum fiyatı yeni tarihi rekor düzeye ulaştı
30.09.2019 15:34
Son güncelleme : 30.09.2019 15:34
DHA
Paladyum fiyatları sene başından bu yana yüzde 37 ve son ayda yüzde 10’un üzerinde arttı.
Diğer yandan altın
ve gümüş fiyatları, Çin’den gelen ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu açıklamalar etkisiyle sırasıyla yüzde 0.9 düşüşle 17.36 dolara ve yüzde 0.32 düşüşle 1,492.16 dolara geriledi.
Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılıyor.
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