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Paladyum fiyatı yükseldi

19.11.2019 09:17

Son güncelleme : 19.11.2019 09:17
Beyaz altın elde edilmesinde kullanılan paladyumun fiyatı, Çin ve ABD arasındaki ticari gerilimlerin azalmasıyla yüzde 1.0`in üzerinde yükseldi.



DHA

İki ülkenin de henüz ayrıntıları kesinleşmemiş olan anlaşmaya yakın olduğu ve konuyla ilgili görüşmelerin yapıldığı bildirildi.

Özellikle Çin haber ajansı Xihhua'nın, Washington ve Pekin'den üst düzey müzakerecilerin, hafta sonundaki telefon konuşmalarının oldukça yapıcı geçtiğine ve iki tarafın da birbirinin kaygıları konusunda orta noktaları bulma yönünde çaba gösterdiklerine ilişkin haberleri, iki ülkenin ticarette ara anlaşma konusunda, ilerleme sağladığını göstermesi, piyasalarda olumlu etki yarattı.

Paladyum yüzde 1.34'lük artışla ons başına 1,729.64 dolar düzeyine yükseldi.

Paladyumun yanında diğer değerli metallerin fiyatları da hareketlendi. Altın yüzde 0.53 artışla 1,459 dolara yükselirken, gümüş ve platin sırasıyla yüzde 0.89 ve yüzde 0.80 düştü ve ons başına 16.80 dolar ile 883.40 dolara geriledi.




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