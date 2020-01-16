Paladyum yüzde 2.0 yükselerek tarihinde ilk kez 2 bin 300 dolar seviyesine ulaştı.
Paladyum ilk kez 2 bin 300 dolara yükselerek rekor kırdı
16.01.2020 12:01
Son güncelleme : 16.01.2020 12:01
AA
Elektrikli araba parçalarında kullanımı artan paladyum, İran-ABD gerginliğinin hafiflemesiyle yatırımcılardaki güvenli liman arayışının azalmasına rağmen, İran Dışişleri Bakanı Javad Zarifin ABDnin nükleer anlaşmanın herhangi bir maddesine uymayacağı iddialarının ortasında yükselişe geçti.
Paladyumun yanında gümüş yüzde 0.35, altın yüzde 0.06 ve bakır yüzde 0.02 düşerken; platin de yüzde 0.05 arttı.
11:46122.223
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.284,53
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.319
En Düşük
121.378
11:465,8883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8722
11:466,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5507
11:46294,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,13
|Açılış
|: 294,17
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
293,21
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|12.023.571
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|8.236.746
|% 14,90
|
|NIBAS
|4,86
|12.179
|% 14,62
|
|HLGYO
|1,61
|89.203.850
|% 13,38
|
|ALKIM
|45,90
|38.680.327
|% 11,79
|
|FORMT
|2,50
|16.490
|% -12,28
|
|MZHLD
|15,80
|139.356
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|130.858
|% -9,96
|
|PGSUS
|76,85
|374.495.300
|% -6,74
|
|ISBTR
|46.999,90
|563.999
|% -5,05
|
|THYAO
|15,07
|1.203.888.370
|% 2,52
|
|PGSUS
|76,85
|374.495.300
|% -6,74
|
|GUSGR
|2,59
|373.929.487
|% -2,26
|
|AKBNK
|8,80
|242.809.194
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,68
|231.602.245
|% 2,44
|
|GUSGR
|2,59
|373.929.487
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,68
|231.602.245
|% 2,44
|
|ALBRK
|1,77
|157.005.148
|% 1,14
|
|THYAO
|15,07
|1.203.888.370
|% 2,52
|
|KRDMD
|3,11
|199.281.574
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6645
|7,7030
|% 0,39
|
|Frank
|6,0892
|6,1259
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5650
|1,5728
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-2,43
|
|Altın Gr.
|294
|294
|0,11
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,48
|64,48
|0,48
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:59HLGYO
Yüzde 12.68 oranında artışla 1.60 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 217, 948 adet işlem
-
11:58DAGHL
Yüzde 14.90 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 761, 369 adet işlem
-
11:57EMKEL
Yüzde 4.19 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 221, 763 adet işlem
-
11:56PRKAB
Yüzde 6.56 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 129, 720 adet işlem
-
11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1342, 28 artarak (% 0.92 ) 147, 937