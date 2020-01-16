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Paladyum ilk kez 2 bin 300 dolara yükselerek rekor kırdı

16.01.2020 12:01

Son güncelleme : 16.01.2020 12:01
Paladyum yüzde 2.0 yükselerek tarihinde ilk kez 2 bin 300 dolar seviyesine ulaştı.



AA

Elektrikli araba parçalarında kullanımı artan paladyum, İran-ABD gerginliğinin hafiflemesiyle yatırımcılardaki güvenli liman arayışının azalmasına rağmen, İran Dışişleri Bakanı Javad Zarifin ABDnin nükleer anlaşmanın herhangi bir maddesine uymayacağı iddialarının ortasında yükselişe geçti.

Paladyumun yanında gümüş yüzde 0.35, altın yüzde 0.06 ve bakır yüzde 0.02 düşerken; platin de yüzde 0.05 arttı.
 






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