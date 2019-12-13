Paladyum fiyatları 1,978.99 dolara kadar yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı.
Paladyum yeni tarihi rekorunu kırdı
13.12.2019 16:40
Son güncelleme : 13.12.2019 16:40
DHA
Paladyum fiyatları 15 gündür devam eden artışına yüzde 1.86 artışla devam ederken, 1,978.99 dolara kadar yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı.
Otomobillerin katalitik konvertörlerinde kullanılan paladyum, 6 Eylül 2011 tarihinde 1,912.25 dolara kadar yükselen altının da tarihi rekorunu kırmış oldu.
16:24110.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 636,03
|Açılış
|: 111.011
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|Önceki Kapanış
|: 110.115
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111.910
En Düşük
110.579
16:245,8051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0159
|Açılış
|: 5,7990
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|Önceki Kapanış
|: 5,7770
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5,8053
En Düşük
5,7699
16:246,4837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0341
|Açılış
|: 6,4730
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|Önceki Kapanış
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6,4876
En Düşük
6,4332
16:24274,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 274,36
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|Önceki Kapanış
|: 273,61
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275,20
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,41
|260.104.112
|% 15,20
|
|ATAGY
|4,61
|8.586.047
|% 14,96
|
|HATEK
|7,35
|16.917.996
|% 13,60
|
|BURVA
|5,50
|6.933.063
|% 12,70
|
|QNBFL
|61,15
|2.603.959
|% 11,18
|
|GLRYH
|1,98
|23.117.286
|% -14,66
|
|USAK
|1,79
|62.925.486
|% -14,35
|
|ETYAT
|1,33
|26.937.961
|% -11,33
|
|ISKUR
|152.000,00
|152.000
|% -10,59
|
|DIRIT
|0,77
|470.255
|% -9,41
|
|THYAO
|13,94
|1.279.026.807
|% -0,85
|
|GARAN
|10,96
|622.059.589
|% 3,59
|
|KRDMD
|2,53
|552.757.729
|% 3,27
|
|ASELS
|19,64
|503.934.699
|% 0,56
|
|AKBNK
|8,00
|315.978.304
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,53
|552.757.729
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,51
|206.871.251
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,23
|306.334.413
|% 3,53
|
|THYAO
|13,94
|1.279.026.807
|% -0,85
|
|PETKM
|3,62
|309.955.129
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7312
|7,7700
|% 1,60
|
|Frank
|5,8768
|5,9122
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5417
|1,5494
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|-0,55
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.842
|-3,00
|
|Tam
|1.810
|1.856
|-7,10
|
|Yarım
|875
|898
|-3,43
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,77
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