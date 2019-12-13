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Paladyum yeni tarihi rekorunu kırdı

13.12.2019 16:40

Son güncelleme : 13.12.2019 16:40
Paladyum fiyatları 1,978.99 dolara kadar yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı.



DHA

Paladyum fiyatları 15 gündür devam eden artışına yüzde 1.86 artışla devam ederken, 1,978.99 dolara kadar yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı.

Otomobillerin katalitik konvertörlerinde kullanılan paladyum, 6 Eylül 2011 tarihinde 1,912.25 dolara kadar yükselen altının da tarihi rekorunu kırmış oldu.




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