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Para politikası araçları güçlü şekilde kullanılacak

05.11.2019 11:19

Son güncelleme : 05.11.2019 11:19
Fiyatlar genel düzeyini etkileyen etmenler yakından izlenerek, fiyat istikrarını olumsuz etkileyecek ani gelişmeler karşısında, enflasyon hedefinden sapılmamasına yönelik para ve maliye politikası araçları koordineli, hızlı ve etkili bir şekilde devreye alınacak.



AA

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 2020 yılında para politikasının temel amacı güçlü bir para politikası duruşuyla, para politikası araçlarının etkin kullanımına devam ederek ve finansal istikrarı gözeterek fiyat istikrarını sağlamak ve korumak olarak belirlendi.

Bu kapsamda para politikası araçları güçlü bir şekilde kullanılmaya  devam edilecek. Para, maliye ve gelirler politikaları koordineli olarak  yürütülecek. Enflasyon hedeflemesi doğrultusunda, hükümet ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon hedefini birlikte belirlemeyi ve bu hedefi kamuoyuna açıklamayı sürdürecek.

Mali disiplin korunacak şekilde, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve  vergi düzenlemeleri geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına  yardımcı olacak şekilde belirlenecek.

Fiyatlar genel düzeyini etkileyen etmenler yakından izlenerek, fiyat  istikrarını olumsuz etkileyecek ani gelişmeler karşısında, enflasyon hedefinden  sapılmamasına yönelik para ve maliye politikası araçları koordineli, hızlı ve  etkili bir şekilde devreye alınacak.

Para politikası kararları; enflasyon beklentileri, fiyatlama  davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate  alınarak oluşturulacak.

Dalgalı kur rejimi uygulamasına devam edilecek, kurlarda sağlıksız  fiyat oluşumlarının gözlenmesi veya aşırı oynaklık durumunda piyasalarda istikrarın sağlanması amacıyla gerekli adımlar atılacak.

KATILIM BANKALARI İHRACAT REESKONT KREDİSİ SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK

Merkez Bankası, fiyat istikrarının sağlanması temel amacı  doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişi için tüm araçları  kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek.

TCMB tarafından politika kararlarının iletişimi kapsamında, fiyatlama  davranışları ve enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler ile bu gelişmelerin  kararları ne yönde etkilediği konularında kamuoyu bilgilendirilmeye devam  edilecek. Bu kapsamda 2020 yılında politika kararlarının iletişimi kapsamındaki  uygulamalara devam edilecek, kamuoyunun daha geniş kesimlerinin kararları anlayıp  yorumlayabilmeleri amacıyla dijital araçların daha etkin kullanımı ve yalın dille  hedef kitlelere kararların açıklanması konusunda çalışmalar yürütülecek.

Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv artırıcı uygulama ve  araçlar güçlendirilecek ve çeşitlendirilecek. Bunun için ihracat reeskont kredisi  uygulamasında kredi unsurları ve kredi kullandırılan firmalar/sektörler, para  politikası ilkeleri ile rezerv artırma amacı doğrultusunda piyasa koşullarında  artırılabilecek. Katılım bankalarının sisteme dahil olmasına ilişkin mevzuat  hazırlama çalışmaları Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile birlikte  sürdürülecek.

ENFLASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK ARTIRILACAK

Enflasyonun ekonomik ve sosyal yaşama dair olumsuz etkileri konusunda  farkındalık artırılacak, enflasyonla mücadeleye yönelik toplumsal mutabakat  güçlendirilecek.

Merkez Bankası'nca iletişim kanalları aktif olarak kullanılarak, tüm  kesimlere hitap edecek şekilde çeşitlendirilmiş, yazılı, görsel ve işitsel  içerikler kamuoyu ile paylaşılacak.

Bu kapsamda "Herkes için Ekonomi" projesi kapsamında öğretmen ve  öğrencilere yönelik faaliyetler ve dijital iletişim çalışmaları devam edecek.  Ekonomi eğitimine yönelik öğretmenlerin derslerinde kullanabileceği kaynakları  içeren bir dijital yayının 2020 yılında yayımlanması planlanıyor.

Merkez bankacılığı ve para politikası alanlarında farklı öğretim  biçimlerini içeren, özellikle lisans ve lisansüstü öğrenciler olmak üzere ekonomiye ilgi duyan herkese yönelik, kullanıcıların akademik gelişimine katkı  sağlayacak çevrimiçi bir eğitim modülü olan Merkez Kampüsüne yönelik çalışmaların  tamamlanarak yayına alınacak.




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