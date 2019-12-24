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`Pasaport kararının ihracat hacmimize olumlu etkileri olacak`

24.12.2019 13:20

Son güncelleme : 24.12.2019 13:20
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılmasına ilişkin, "Kararın ihracat hacmimize olumlu etkileri olacaktır. Bu kararlarla, ihracatçımız 2020’ye büyük bir motivasyonla ve yeni rekorlara odaklanmış olarak girecek" ifadelerini kullandı.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla ihracat yapan iş insanlarına verilen hususi damgalı  pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İhracatçıların artık bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma imkanı  bulacağını aktaran Gülle, "Küresel ticaretin yüzde 75'ine hakim olan ülkelere  ihracatçımızın kolayca erişebilmesini sağlamak adına, yeşil pasaport süresi de 4  yıla uzatıldı. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan  ihracatçılarımız, alınan bu kararla dünya ticaretinin yüzde 75'ini oluşturan  ülkelere daha hızlı erişebilme imkânı ve bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma  olanağı bulacak." yorumunu yaptı.

Kısa bir süre önce, ihracatçılar için yeşil pasaport alma limitinin 1  milyon dolardan 500 bin dolara indirildiğini de anımsatan Gülle, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Pasaportun süresinin de 4 yıla çıkarılması yönündeki talebimizi de  kısa sürede sonuçlanmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize, ve  gazi meclisimize ihracat ailemiz adına şükranlarımızı sunarız. Her zaman üzerinde  durduğumuz gibi ihracatçılarımızın iş yaptıkları pazarlara hızlı ulaşması ve  rahat hareket etmeleri, mobilite kazanmaları çok önemli. Vize işlemlerindeki  zaman kaybı azalacak ve ihracatçının hızlı hareket etmesini sağlanacak. Kararın  ihracat hacmimize olumlu etkileri olacaktır. Bu kararlarla, ihracatçımız 2020’ye  büyük bir motivasyonla ve yeni rekorlara odaklanmış olarak girecek. İhracat  ailemize hayırlı olsun."

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Verilen bilgiye göre, Resmi Gazete'nin bugün "Bazı Kanunlarda Ve 375  Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlığıyla  yayımlanan 30988 sayılı kararıyla, ihracatçılara verilen yeşil pasaport hakkı  süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı.

Madde 12 olarak geçen kanun; "15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı  Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında yer  alan 'iki' ibaresi 'dört' şeklinde değiştirilmiştir." şeklinde açıklandı.




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