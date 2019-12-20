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Perakende markaları bu yılı 250 milyar TL ciro ile kapatacak

20.12.2019 11:27

Son güncelleme : 20.12.2019 11:27
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "2018’i 220 milyar TL ciro ile kapattık. 2019’da da yine çift haneli bir büyüme yakalayacağımızı ve yaklaşık 250 milyar TL ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu yılki büyümenin ağırlıklı bölümü maliyete bağlı fiyat artışlarından kaynaklandı" dedi.



AA

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün yıl değerlendirmesi ve gelecek yıl  öngörülerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, BMD üyesi markaların  cirolarının son yıllarda yüzde 12-15 aralığında büyüdüğünü, 2020'de de bu oranda  büyüme beklediklerini belirtti.

2018’i 220 milyar TL ciro ile kapattıklarını anımsatan Öncel, "2019’da  da yine çift haneli bir büyüme yakalayacağımızı ve yaklaşık 250 milyar TL ciroya  ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu yılki büyümenin ağırlıklı bölümünün maliyete bağlı  fiyat artışlarından kaynaklandığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Öncel, BMD’nin çatısı altında yer alan 386 markanın yurt içinde 430’u  aşkın AVM’de ve caddelerde 70 bin civarında mağazasının bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu mağazalarda ağırlıklı bölümü gençlerimiz olmak üzere 400 bin  kişiyi istihdam ediyoruz. 2019 markalarımızın verimlilik temelinde büyümeye  odaklandığı bir yıl oldu. Ülke ekonomimiz zorlu bir süreçten geçerken istihdama  ilave katkı yapamasak bile en azından mevcudu korumayı temel öncelik olarak  belirledik. Yurt içinde pazarın belli bir doygunluk noktasına erişmesi ve maliyet  artışları nedeni ile markalarımız son yıllarda yurt dışındaki fırsatları yakından  takip ediyorlar. Temmuz 2019 itibarıyla 106 markamızın yurt dışında 4 bin 396  mağazası bulunuyordu. Yıl sonunda bu sayının 4 bin 700’e çıkacağını öngörüyoruz.  2020 sonunda ise üyelerimizin yurt dışındaki mağaza sayısının 5 bin 500’ye  yaklaşacağını tahmin ediyoruz."

"YILLAR SONRA İLK KEZ KİRA KONUSUNDA ÖNGÖRÜLEBİLİR BÜTÇE YAPIYORUZ"

Öncel, markaların 2019’a kiralamalarda TL’ye dönüşün morali ile  başladığını vurgulayarak, yıllar sonra ilk kez kira konusunda öngörülebilir bütçe  yapabilme imkanlarının olduğunu söyledi.

Bu yıl markalar için bir önemli sorunda daha büyük mesafe kat  ettiklerini anlatan Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankalar kredi kartlarıyla alışverişlerde yüzde 3’e varan oranlarda  komisyon alabiliyorlardı. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse ciromuzun yüzde  1’ini, karımızın en az yüzde 10’unu komisyon olarak bankalara ödüyorduk. Her  zaman ve her yerde savunduğumuz ‘adil ticaret ilkesi’ ile bağdaşmayan sorunun  çözümü konusunda yoğun girişimlerimiz bu yıl karşılık buldu. Merkez Bankası’nın 1  Kasım 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere aldığı karar uyarınca mal ve hizmet  alımında uygulanan komisyon oranı yüzde 1,60 ile sınırlandı. Merkez Bankası’nın  12 Aralık’taki iki puanlık faiz indiriminin ardından kredi kartı erken ödeme faiz  oranı üst sınırının yüzde 1,20’ye, taksitli işlem oranının da yüzde 0,89’dan  yüzde 0,69’a çekileceğine inanıyoruz."

"BİRÇOK MARKA ZARARDA OLAN MAĞAZASINI KAPATAMIYOR"

BMD üyesi markaların verimlilik temelinde büyüme stratejileri  çerçevesinde zarar eden mağazalarını kapatmak istediğini, ancak 5 yıl ve daha  öncesinde yapılan kontratlarda yüksek tazminat maddelerinin bulunduğunu aktaran  Öncel, bu madde yüzünden birçok markanın zararda olan mağazasını kapatamadığını,  sorunun kalıcı olarak çözümü için Borçlar Kanunu’nda değişiklik yapılması  gerektiğini, 2020’de bu konunun en önemli gündem maddelerinden birini  oluşturacağını söyledi.

Öncel, AVM’lerdeki ortak alan giderleri (işletme giderleri) konusunu  da henüz çözüme kavuşturamadıklarını belirterek, Prof. Dr. Hüseyin Altaş'ın  başkan olmasının ardından Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) ile  mükemmel bir diyalog süreci başlattıklarını, soruna kalıcı ve adil bir çözüm  bulabileceklerine inandığını kaydetti.

"İNDİRİM KAMPANYALARI KONUSUNDA KENDİ İÇİMİZDE BİR DÜZENLEMEYE GİTMEYİ PLANLIYORUZ"

Sinan Öncel, 2020’de en önemli gündem başlıklarından birini de e-  ticaretin oluşturacağını ifade ederek, "Türkiye’de 2018’de e-ticaret bir önceki  yıla göre yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar TL’ye ulaştı. Son 5 yılda ülkemizde  e-ticaret hacmi her yıl ortalama yüzde 33 büyüdü. Gözlemlerimiz bu yıl da yine  benzer bir büyümenin yakalanacağını gösteriyor. Hızlı büyümeye rağmen ülkemizde  e-ticaretin toplam perakende harcamalarına oranı yüzde 6 düzeyinde bulunuyor. Bu  oranla halen gelişmekte olan ülkelerin bile gerisindeyiz. Gelecek planlarımızı  e-ticaretin dünyada ve ülkemizdeki büyüme potansiyelini dikkate alarak  yapacağız." ifadelerini kullandı.

e-ticaretin yaygınlaşması AVM ve caddelerdeki mağazalarda ziyaretçi  sayısının azalma riskini beraberinde getirdiğini belirten Öncel, "Riski en aza  indirmek için AVM ve caddelerdeki mevcut 70 bin civarındaki mağazamızı çekici  hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda AYD Yönetimi ile verimli iş birliklerine  imza atacağımızı ümit ediyorum. 2020’de üzerinde duracağımız bir diğer konu da  neredeyse yılın tamamına yayılan indirim kampanyaları olacak. Mevcut anlayış ile  perakendenin sürdürülebilirliği pek mümkün görünmüyor. Perakende sektörü ancak  doğru fiyatla ve doğru ticaretle büyüyebilir. İndirim kampanyaları konusunda da  kendi içimizde bir düzenlemeye gitmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

POŞETE ÜCRET ÖDEMEMEK İÇİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLAR DA BULUNUYOR

Öncel, müşterilerin internetten alışverişin rahatlığına giderek daha  çok alıştığını ve her şeyin ayağına gelmesini istediğini anlatarak, "Öte yandan  2019’a girerken başlatılan ücretli poşet uygulamasının da internetten alışverişi  teşvik ettiğini gösteriyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na sunulan bir ankete göre  katılımcılardan yüzde 9’u poşete ücret ödememek için internetten alışveriş tercih  ettiğini belirtiyor." dedi.

Yabancı harcamalarının perakende sektörü ve BMD üyesi markalar için  büyük önem arz ettiğini ifade eden Öncel, "Antalya, Bodrum, Marmaris başta olmak  üzere yoğun turist alan merkezlerimizdeki mağazalarda cironun önemli bir kısmı  yabancılardan geliyor. İstanbul’da da bazı AVM’lerin cirolarında da ciddi bir  yabancı ağırlığı var. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre ocak-eylül  döneminde yabancıların kartla harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76  artışla 58,2 milyar TL’ye ulaştı. Veriler, aynı dönemde Türkiye’de toplam kartlı  harcamaların yüzde 7,7’sini yabancıların yaptığını gösteriyor." diye konuştu.

Sinan Öncel, 2019’da Merkez Bankası’nın 12 puanlık faiz indirimine ve  bölgemizdeki sıcak gelişmelere rağmen dövizde ciddi bir artışın  gerçekleşmediğini, 2020’de de aynı eğilimin devam etmesinin dövizle maliyeti  olanları mutlu edeceğini söyledi.




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