Perakende markaları bu yılı 250 milyar TL ciro ile kapatacak

AA

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün yıl değerlendirmesi ve gelecek yıl öngörülerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, BMD üyesi markaların cirolarının son yıllarda yüzde 12-15 aralığında büyüdüğünü, 2020'de de bu oranda büyüme beklediklerini belirtti.2018’i 220 milyar TL ciro ile kapattıklarını anımsatan Öncel, "2019’da da yine çift haneli bir büyüme yakalayacağımızı ve yaklaşık 250 milyar TL ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu yılki büyümenin ağırlıklı bölümünün maliyete bağlı fiyat artışlarından kaynaklandığını söyleyebiliriz." diye konuştu.Öncel, BMD’nin çatısı altında yer alan 386 markanın yurt içinde 430’u aşkın AVM’de ve caddelerde 70 bin civarında mağazasının bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:"Bu mağazalarda ağırlıklı bölümü gençlerimiz olmak üzere 400 bin kişiyi istihdam ediyoruz. 2019 markalarımızın verimlilik temelinde büyümeye odaklandığı bir yıl oldu. Ülke ekonomimiz zorlu bir süreçten geçerken istihdama ilave katkı yapamasak bile en azından mevcudu korumayı temel öncelik olarak belirledik. Yurt içinde pazarın belli bir doygunluk noktasına erişmesi ve maliyet artışları nedeni ile markalarımız son yıllarda yurt dışındaki fırsatları yakından takip ediyorlar. Temmuz 2019 itibarıyla 106 markamızın yurt dışında 4 bin 396 mağazası bulunuyordu. Yıl sonunda bu sayının 4 bin 700’e çıkacağını öngörüyoruz. 2020 sonunda ise üyelerimizin yurt dışındaki mağaza sayısının 5 bin 500’ye yaklaşacağını tahmin ediyoruz."Öncel, markaların 2019’a kiralamalarda TL’ye dönüşün morali ile başladığını vurgulayarak, yıllar sonra ilk kez kira konusunda öngörülebilir bütçe yapabilme imkanlarının olduğunu söyledi.Bu yıl markalar için bir önemli sorunda daha büyük mesafe kat ettiklerini anlatan Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bankalar kredi kartlarıyla alışverişlerde yüzde 3’e varan oranlarda komisyon alabiliyorlardı. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse ciromuzun yüzde 1’ini, karımızın en az yüzde 10’unu komisyon olarak bankalara ödüyorduk. Her zaman ve her yerde savunduğumuz ‘adil ticaret ilkesi’ ile bağdaşmayan sorunun çözümü konusunda yoğun girişimlerimiz bu yıl karşılık buldu. Merkez Bankası’nın 1 Kasım 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere aldığı karar uyarınca mal ve hizmet alımında uygulanan komisyon oranı yüzde 1,60 ile sınırlandı. Merkez Bankası’nın 12 Aralık’taki iki puanlık faiz indiriminin ardından kredi kartı erken ödeme faiz oranı üst sınırının yüzde 1,20’ye, taksitli işlem oranının da yüzde 0,89’dan yüzde 0,69’a çekileceğine inanıyoruz."BMD üyesi markaların verimlilik temelinde büyüme stratejileri çerçevesinde zarar eden mağazalarını kapatmak istediğini, ancak 5 yıl ve daha öncesinde yapılan kontratlarda yüksek tazminat maddelerinin bulunduğunu aktaran Öncel, bu madde yüzünden birçok markanın zararda olan mağazasını kapatamadığını, sorunun kalıcı olarak çözümü için Borçlar Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiğini, 2020’de bu konunun en önemli gündem maddelerinden birini oluşturacağını söyledi.Öncel, AVM’lerdeki ortak alan giderleri (işletme giderleri) konusunu da henüz çözüme kavuşturamadıklarını belirterek, Prof. Dr. Hüseyin Altaş'ın başkan olmasının ardından Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) ile mükemmel bir diyalog süreci başlattıklarını, soruna kalıcı ve adil bir çözüm bulabileceklerine inandığını kaydetti.Sinan Öncel, 2020’de en önemli gündem başlıklarından birini de e- ticaretin oluşturacağını ifade ederek, "Türkiye’de 2018’de e-ticaret bir önceki yıla göre yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar TL’ye ulaştı. Son 5 yılda ülkemizde e-ticaret hacmi her yıl ortalama yüzde 33 büyüdü. Gözlemlerimiz bu yıl da yine benzer bir büyümenin yakalanacağını gösteriyor. Hızlı büyümeye rağmen ülkemizde e-ticaretin toplam perakende harcamalarına oranı yüzde 6 düzeyinde bulunuyor. Bu oranla halen gelişmekte olan ülkelerin bile gerisindeyiz. Gelecek planlarımızı e-ticaretin dünyada ve ülkemizdeki büyüme potansiyelini dikkate alarak yapacağız." ifadelerini kullandı.e-ticaretin yaygınlaşması AVM ve caddelerdeki mağazalarda ziyaretçi sayısının azalma riskini beraberinde getirdiğini belirten Öncel, "Riski en aza indirmek için AVM ve caddelerdeki mevcut 70 bin civarındaki mağazamızı çekici hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda AYD Yönetimi ile verimli iş birliklerine imza atacağımızı ümit ediyorum. 2020’de üzerinde duracağımız bir diğer konu da neredeyse yılın tamamına yayılan indirim kampanyaları olacak. Mevcut anlayış ile perakendenin sürdürülebilirliği pek mümkün görünmüyor. Perakende sektörü ancak doğru fiyatla ve doğru ticaretle büyüyebilir. İndirim kampanyaları konusunda da kendi içimizde bir düzenlemeye gitmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.Öncel, müşterilerin internetten alışverişin rahatlığına giderek daha çok alıştığını ve her şeyin ayağına gelmesini istediğini anlatarak, "Öte yandan 2019’a girerken başlatılan ücretli poşet uygulamasının da internetten alışverişi teşvik ettiğini gösteriyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na sunulan bir ankete göre katılımcılardan yüzde 9’u poşete ücret ödememek için internetten alışveriş tercih ettiğini belirtiyor." dedi.Yabancı harcamalarının perakende sektörü ve BMD üyesi markalar için büyük önem arz ettiğini ifade eden Öncel, "Antalya, Bodrum, Marmaris başta olmak üzere yoğun turist alan merkezlerimizdeki mağazalarda cironun önemli bir kısmı yabancılardan geliyor. İstanbul’da da bazı AVM’lerin cirolarında da ciddi bir yabancı ağırlığı var. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre ocak-eylül döneminde yabancıların kartla harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artışla 58,2 milyar TL’ye ulaştı. Veriler, aynı dönemde Türkiye’de toplam kartlı harcamaların yüzde 7,7’sini yabancıların yaptığını gösteriyor." diye konuştu.Sinan Öncel, 2019’da Merkez Bankası’nın 12 puanlık faiz indirimine ve bölgemizdeki sıcak gelişmelere rağmen dövizde ciddi bir artışın gerçekleşmediğini, 2020’de de aynı eğilimin devam etmesinin dövizle maliyeti olanları mutlu edeceğini söyledi.