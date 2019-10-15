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Perakende satış hacmi arttı

15.10.2019 10:29

Son güncelleme : 15.10.2019 10:29
Perakende satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4, otomotiv yakıtı satışları  yüzde 2,4 yükselirken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 geriledi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç)  yüzde 5,8 azalırken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 arttı.

PERAKENDE CİRO

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, ağustosta yıllık bazda yüzde 9,2 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,  otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 arttı.




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