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Perakende satış hacmi azaldı

16.12.2019 10:39

Son güncelleme : 16.12.2019 10:39
Perakende satış hacmi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.

Ekimde, gıda, içecek ve tütün satışları, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,2 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde  9,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 yükseldi.

PERAKENDE CİRO

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende  ciro ekimde bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün  satışları yüzde 1,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5,  otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 artış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro,  ekimde yıllık bazda yüzde 13,8 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün  satışları yüzde 16,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,  otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,4 arttı.




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