Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 63,46 dolardan işlem görüyor.
Petrol bugün kaç dolar?
22.11.2019 09:44
Son güncelleme : 22.11.2019 09:44
AA
Dün 64,04 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,80 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 63,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,16 dolardan alıcı buldu.
Uzmanlar, aralık ayında Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında, "tarafların petrolde üretim kesintisine devam edileceğine yönelik karar alabileceği" beklentisinin, fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirtiyor.
Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu sinyallerin, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi desteklediği kaydediliyor.
Brent petrolde teknik olarak 63,62 ile 63,76 dolar
aralığının direnç, 63,48 ile 63,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
18:05106.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
0
En Düşük
0
18:055,7023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0026
|Açılış
|: 5,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7036
En Düşük
5,6924
18:056,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3150
En Düşük
6,2977
18:05268,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,27
|Açılış
|: 268,79
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
268,93
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|AGHOL
|16,25
|21.187.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 0,00
|
|GLRYH
|1,83
|3.020.495
|% 0,00
|
|GOODY
|3,08
|9.825.852
|% 0,00
|
|GUBRF
|6,18
|16.572.597
|% 0,00
|
|AGHOL
|16,25
|21.187.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 0,00
|
|GLRYH
|1,83
|3.020.495
|% 0,00
|
|GOODY
|3,08
|9.825.852
|% 0,00
|
|GUBRF
|6,18
|16.572.597
|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% 0,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 0,00
|
|ASELS
|19,31
|326.111.060
|% 0,00
|
|PETKM
|3,73
|323.209.363
|% 0,00
|
|SISE
|4,74
|314.132.860
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 0,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,34
|249.907.151
|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% 0,00
|
|ECILC
|3,49
|299.823.806
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3483
|7,3851
|% 0,20
|
|Frank
|5,7166
|5,7511
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5161
|1,5237
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|0,85
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,18
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,00
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|-0,45
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59RYGYO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 268 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -290, 83 kaybederek (% -0.22 ) 131, 461
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, OLMIP, QNBFB
-
17:55XU100
Endeks 106, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 7, 037.00 milyon TL de
-
17:53BAGFS
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 025 adet işlem