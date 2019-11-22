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Petrol bugün kaç dolar?

22.11.2019 09:44

Son güncelleme : 22.11.2019 09:44
Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 63,46 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 64,04 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,80  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 0,54 azalışla 63,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 58,16 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, aralık ayında Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında, "tarafların petrolde üretim kesintisine devam edileceğine yönelik karar alabileceği" beklentisinin, fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu sinyallerin, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi desteklediği kaydediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,62 ile 63,76 dolar aralığının direnç, 63,48 ile 63,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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