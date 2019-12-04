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Petrol fiyatları 62 doları aştı

04.12.2019 17:29

Son güncelleme : 04.12.2019 17:29
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün 6 Aralık`ta gerçekleşecek toplantısında üretim kısıntılarının artırılacağı beklentileri etkisiyle 62 doları aştı.



DHA

Irak Petrol Bakanı Thamer Ghadban örgütün kilit üyelerinin çoğunluğunun üretim kısıntısından yana olduğunu ve günlük 1.2 olan üretim kısıntısının birkaç ay boyunca artırılacağını söyledi.

Diğer yandan ABD Petrol Enstitüsü, ABD ham petrol stoklarının beklenti üzerinde haftalık 3.7 milyon varil azaldığını açıklaması da fiyatlardaki artışta etkili oldu. Resmi rakamlar ilerleyen saatlerde ABD Enerji Yönetimi İdaresi'nden (EIA) açıklanacak.

Şubat ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 2.09 artışla 62.09 dolara, ABD hafif petrolü fiyatları da yüzde 1.89 artışla 57.16 dolara yükseldi.




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