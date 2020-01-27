Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor













DHA

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan coronavirüse bağlı olarak ölenlerin sayısı 81’e ulaşırken, vaka sayısı da yaklaşık 3 bin kişiye çıktı.Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud petrol piyasasını sakinleştirmeye çalışsa da virüsün küresel petrol talebini “fazlasıyla kısıtlı” olacak şekilde etkilediği belirtildi.Virüsün dünyanın en büyük ikinci petrol tedarikçisi ABD’de de tespit edilmesinin ardından Hazine getirileri düştü.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.57 düşüşle 59.13 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.55 düşüşle 52.81 dolardan işlem görüyor.Öte yandan, OPEC yetkililerinin verdikleri bilgiye göre üye ülkeler, Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar 81 kişinin ölümüne yol açan virüs salgınına verilecek yanıtı tartışıyorlar.Yetkililer, global petrol talebine yönelik endişe yaratan virüs salgını sonrası petrol fiyatlarının gerilemesi, OPEC ve Rusya'nın bu salgının etkilerine yanıt olarak üretim kısıntısının uzatılması, derinleştirilmesi seçeneklerini gündeme almalarına yol açtığını vurguluyorlar.Ancak OPEC yetkilileri, üye ülkelerin olağanüstü bir toplantı yapma planları olmadığını da belirtiyorlar.