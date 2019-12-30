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Petrol fiyatları ne kadar oldu?

30.12.2019 09:50

Son güncelleme : 30.12.2019 09:50
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 67,66 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 67,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 67,49 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 67,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,81 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 8 düşerek 677'ye geriledi.

Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı iki haftalık artışın ardından ilk defa düşüş göstermiş oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,5 milyon varil (yüzde 1,2) azalışla 441,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil azalacağı  yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 1,1 milyon varil düşüş göstermişti.

Küresel petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin kesinti kararının devreye girmesi ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının etkileri fiyatlara olumlu yansımaya devam ediyor.

Ayrıca, fiyatlar Irak'ın Nasiriye petrol sahalarının ülkede devam eden gösteriler nedeniyle kapanması sonucu yüksek seyrini koruyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,08 ile 67,14 dolar aralığının direnç, 67,02 ile 66,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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Yarım 922 946 5,13  
Çeyrek 462 473 2,56  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 0,17  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,03  
B. Petrol 67,06 67,06 0,19  
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