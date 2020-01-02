Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,22 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatlarında durum ne?
02.01.2020 09:27
Son güncelleme : 02.01.2020 09:27
AA
Salı günü 67,48 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,80 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla Salı gününün kapanış rakamına göre yüzde 0,8 azalarak 66,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,18 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararının 1 Ocak'ta devreye girmesi ve ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasının haftaya imzalanacağına dair beklentiler fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.
Brent petrolde teknik olarak 66,35 ile 66,26 dolar
aralığının direnç, 66,17 ile 66,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.312
En Düşük
114.419
18:055,9519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0051
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9519
En Düşük
5,9430
18:056,6739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6947
En Düşük
6,6601
18:05290,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,70
|Açılış
|: 290,86
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
290,96
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,50
|45.272.278
|% 0,00
|
|UZERB
|2,22
|41.368
|% 0,00
|
|USAK
|1,69
|12.264.038
|% 0,00
|
|SASA
|7,73
|98.714.346
|% 0,00
|
|SAYAS
|2,24
|1.191.659
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,50
|45.272.278
|% 0,00
|
|UZERB
|2,22
|41.368
|% 0,00
|
|SAYAS
|2,24
|1.191.659
|% 0,00
|
|USAK
|1,69
|12.264.038
|% 0,00
|
|SASA
|7,73
|98.714.346
|% 0,00
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 0,00
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 0,00
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 0,00
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% 0,00
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8420
|7,8813
|% -0,17
|
|Frank
|6,1086
|6,1454
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.520
|2,80
|
|Altın Gr.
|291
|291
|0,62
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,24
|66,24
|-0,17
|