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Petrol fiyatlarında durum ne?

06.01.2020 09:37

Son güncelleme : 06.01.2020 09:37
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 70,19 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 69,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü  68,60 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 70,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,30 dolardan alıcı buldu.

ABD ile İran ve Irak arasında artan gerginlik Orta Doğu bölgesinden ham petrol arzını tehlikeye sokarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık  verecektir." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.

Brent petrolde teknik olarak 70,45 ile 70,86 dolar aralığının direnç, 70,04 ile 69,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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Gümüş Gr. 3,54 3,54 0,08  
B. Petrol 70,19 70,19 1,59  
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