GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrol fiyatlarında son durum ne?

02.12.2019 09:40

Son güncelleme : 02.12.2019 09:40
Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 61,30 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 63,86 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,43 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 61,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,09 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar ve yatırımcılar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin 5-6 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıya odaklandı.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerin petrol üretim kesintilerini arttırabileceğine dikkati çeken uzmanlar, bunun gerçekleşmesi halinde ham petrol fiyatlarının yükselebileceğini kaydetti.

Öte yandan, uzmanlar, OPEC'in üretim kesintisinde değişiklik yapmaması durumunda ise fiyatlar üzerinde baskı oluşabileceği uyarısında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,37 ile 61,48 dolar aralığının direnç, 61,26 ile 61,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05106.904
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  106.904  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 9,75 74.074.371 % 9,52  
HEKTS 7,30 30.509.524 % 7,34  
BIZIM 10,20 13.467.552 % 5,33  
DOGUB 1,85 8.505.139 % 0,00  
YATAS 6,09 34.295.927 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4028 7,4399 % -0,15  
Frank 5,7260 5,7605 % 0,00  
Riyal 1,5282 1,5359 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.459 1.459 -7,23  
Altın Gr. 270 270 -1,09  
Cumhuriyet 1.802 1.820 6,00  
Tam 1.788 1.833 5,72  
Yarım 864 887 2,77  
Çeyrek 434 443 1,38  
Gümüş.Ons 16,89 16,94 -0,11  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,02  
B. Petrol 61,34 61,34 0,85  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru