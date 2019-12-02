Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 61,30 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatlarında son durum ne?
02.12.2019 09:40
Son güncelleme : 02.12.2019 09:40
AA
Cuma günü 63,86 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,43 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 61,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,09 dolardan alıcı buldu.
Piyasalar ve yatırımcılar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin 5-6 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıya odaklandı.
Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerin petrol üretim kesintilerini arttırabileceğine dikkati çeken uzmanlar, bunun gerçekleşmesi halinde ham petrol fiyatlarının yükselebileceğini kaydetti.
Öte yandan, uzmanlar, OPEC'in üretim kesintisinde değişiklik yapmaması durumunda ise fiyatlar üzerinde baskı oluşabileceği uyarısında bulunuyor.
Brent petrolde teknik olarak 61,37 ile 61,48 dolar
aralığının direnç, 61,26 ile 61,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
18:05106.904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
0
En Düşük
0
18:055,7443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 5,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7490
|
5,7574
En Düşük
5,7386
18:056,3329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3497
En Düşük
6,3283
18:05269,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,34
|Açılış
|: 269,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
269,45
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|9,75
|74.074.371
|% 9,52
|
|HEKTS
|7,30
|30.509.524
|% 7,34
|
|BIZIM
|10,20
|13.467.552
|% 5,33
|
|DOGUB
|1,85
|8.505.139
|% 0,00
|
|YATAS
|6,09
|34.295.927
|% 0,00
|
|DOGUB
|1,85
|8.505.139
|% 0,00
|
|YATAS
|6,09
|34.295.927
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,21
|13.813.950
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,90
|126.494.027
|% 0,00
|
|YGYO
|0,51
|5.476.715
|% 0,00
|
|THYAO
|13,66
|1.326.786.277
|% 0,00
|
|GARAN
|10,10
|435.878.797
|% 0,00
|
|EREGL
|8,02
|383.253.423
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,88
|228.563.232
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4028
|7,4399
|% -0,15
|
|Frank
|5,7260
|5,7605
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5282
|1,5359
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-7,23
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.802
|1.820
|6,00
|
|Tam
|1.788
|1.833
|5,72
|
|Yarım
|864
|887
|2,77
|
|Çeyrek
|434
|443
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,94
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|0,85
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 106, 845 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 7, 014.00 milyon TL de
-
17:56MEPET
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 992, 470 adet işlem
-
17:55UTPYA
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 705, 150 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, BIMAS, PGSUS
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -324, 01 kaybederek (% -0.32 ) 102, 335