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Petrol fiyatlarında son durum ne?

22.01.2020 09:47

Son güncelleme : 22.01.2020 10:18
Akaryakıt fiyatları yönünü aşağı doğru çevirerek Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,36 dolara kadar geriledi.Brent petrolde teknik olarak 64,39 ile 64,49 dolar aralığının direnç, 64,29 ile 64,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



AA

Dün 65,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,52  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 0,24 azalışla 64,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 58,09 dolardan alıcı buldu.

Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grupların petrol ihraç limanlarını  kapatması ve bazı sahalarda üretimin durması küresel piyasalarda arz sıkıntısı  endişelerine yol açmıştı ancak Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yılın ilk  yarısında petrolde arz fazlası olacağına yönelik tahminleri fiyatların  gevşemesini sağladı.

IEA Başkanı Fatih Birol, dün Davos Zirvesi'nde yaptığı açıklamada,  petrol üretimde yılın ilk yarısında günlük 1 milyon varilden arz fazlası oluşabileceğini ifade etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 64,39 ile 64,49 dolar aralığının direnç, 64,29 ile 64,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.




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