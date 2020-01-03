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Petrol fiyatlarında son durum

03.01.2020 09:17

Son güncelleme : 03.01.2020 09:17
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,76 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 67,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,71  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,07 artarak 68,76 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,92 dolardan alıcı buldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD hava saldırısında öldürülmesi Orta Doğu’da tansiyonu artırarak fiyatların hızla  yükselmesine neden oluyor.

Uzmanlar, fiyatların İran’ın ne karşılık vereceğine bağlı olarak daha  da artmasının muhtemel göründüğünü belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,47 ile 68,74 dolar aralığının direnç,  68,20 ile 66,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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