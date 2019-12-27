Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,97 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolar oldu?
27.12.2019 09:35
Son güncelleme : 27.12.2019 09:35
AA
Dün 67,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü bu seviyeden tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 67,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,77 dolardan alıcı buldu.
ABD'de 1 Kasım'da başlayan ve 25 Aralık'a kadar devam eden tatil sezonunda bu yıl internetten yapılan satışlar geçen yıla göre yüzde 18,8 artarak rekor kırdı.
Dünyanın en büyük ekonomisi ve petrol tüketicisi olan ABD'den gelen güçlü verilerin gelecek yıl petrol talebine olumlu yansımasının beklendiğine işaret eden uzmanlar, bunun petrol fiyatları
üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 68,03 ile 68,07 dolar
aralığının direnç, 67,99 ile 67,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|% 0,00
|
|KAREL
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|12.202.831
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,55
|37.484.097
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,91
|10.520.436
|% 0,00
|
|GEREL
|3,32
|84.168.695
|% 0,00
|
|KFEIN
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|% 0,00
|
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|ALBRK
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|%
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|Euro
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|%
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|
|Altın Gr.
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|288
|0,13
|
|Cumhuriyet
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|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
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|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
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|470
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|Gümüş.Ons
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|-0,15
|
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