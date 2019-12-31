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Petrol kaç dolar?

31.12.2019 10:42

Son güncelleme : 31.12.2019 10:42
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,58 dolardan işlem görüyor.



AA

Pazartesi günü 67,57 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,65 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 66,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,56 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin kesinti kararının devreye girmesi ve ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasının haftaya imzalanacağına dair beklentiler  fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Ayrıca, ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonları ve ülkede devam eden  gösteriler sebebiyle kapanan Irak'ın Nasiriye petrol sahası üretime yeniden  başladı.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham  petrol stoklarının geçen hafta 5,5 milyon varil (yüzde 1,2) azalışla 441,4 milyon  varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil  azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 1,1 milyon  varil düşüş göstermişti.

Brent petrolde teknik olarak 66,69 ile 66,77 dolar aralığının direnç, 66,61 ile 66,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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