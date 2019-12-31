Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,58 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolar?
31.12.2019 10:42
Son güncelleme : 31.12.2019 10:42
AA
Pazartesi günü 67,57 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,65 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 66,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,56 dolardan alıcı buldu.
Küresel petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerinin kesinti kararının devreye girmesi ve ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasının haftaya imzalanacağına dair beklentiler fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.
Ayrıca, ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonları ve ülkede devam eden gösteriler sebebiyle kapanan Irak'ın Nasiriye petrol sahası üretime yeniden başladı.
Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,5 milyon varil (yüzde 1,2) azalışla 441,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 1,1 milyon varil düşüş göstermişti.
Brent petrolde teknik olarak 66,69 ile 66,77 dolar
aralığının direnç, 66,61 ile 66,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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