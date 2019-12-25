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Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

25.12.2019 10:16

Son güncelleme : 25.12.2019 10:20
Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili sebebiyle kapanan piyasalarda dün 66,76 dolardan işlem gördü.



AA

Dün 66,34 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,63 artışla günü 66,76 dolardan kapattı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,14 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsüne göre, geçen hafta ABD'de ham petrol stokları 7,9 milyon varil azalarak 444,1 milyon varile geriledi. Öte yandan ABD-Çin arasındaki ticari anlaşmaya dair olumlu beklentiler, fiyatların  yükselişini destekliyor.

Noel tatili nedeniyle şu anda küresel piyasalarda işlem yapılmıyor.




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