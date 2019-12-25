Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili sebebiyle kapanan piyasalarda dün 66,76 dolardan işlem gördü.
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
25.12.2019 10:16
Son güncelleme : 25.12.2019 10:20
AA
Dün 66,34 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,63 artışla günü 66,76 dolardan kapattı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,14 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsüne göre, geçen hafta ABD'de ham petrol stokları 7,9 milyon varil azalarak 444,1 milyon varile geriledi. Öte yandan ABD-Çin arasındaki ticari anlaşmaya dair olumlu beklentiler, fiyatların yükselişini destekliyor.
Noel tatili nedeniyle şu anda küresel piyasalarda işlem yapılmıyor.
10:05113.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 386,84
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.553
En Düşük
113.397
10:055,9427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0072
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
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5,9512
En Düşük
5,9316
10:056,5972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6177
En Düşük
6,5869
10:05286,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,40
|Açılış
|: 286,60
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,13
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|619.330
|% 14,99
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|BALAT
|0,86
|31.041
|% 8,86
|
|QNBFB
|34,90
|2.714.985
|% 6,73
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|GLBMD
|1,85
|114.425
|% -3,14
|
|MTRYO
|7,30
|73
|% -2,67
|
|SELGD
|1,97
|1.970
|% -2,48
|
|THYAO
|14,04
|23.402.805
|% 0,36
|
|ISFIN
|3,46
|17.889.748
|% 1,47
|
|TRKCM
|3,56
|11.668.382
|% 1,14
|
|KOZAA
|10,61
|11.414.369
|% 1,82
|
|IPEKE
|8,23
|10.975.768
|% 1,60
|
|EKGYO
|1,45
|10.755.462
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,44
|9.794.293
|% -0,69
|
|ISFIN
|3,46
|17.889.748
|% 1,47
|
|IEYHO
|0,66
|3.274.495
|% 4,76
|
|IHLAS
|0,77
|3.098.567
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6792
|7,7177
|% 0,09
|
|Frank
|6,0345
|6,0709
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5796
|1,5875
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|287
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
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|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
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