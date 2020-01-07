Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,71 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
07.01.2020 10:10
Son güncelleme : 07.01.2020 10:10
AA
Dün 71,28 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68,90 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 68,71 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,72 dolardan alıcı buldu.
ABD, İran ve Irak arasında artan gerginlik Orta Doğu bölgesinden ham petrol arzını tehlikeye sokarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturmuştu.
Uzmanlar, bu yöndeki beklentilerde gerçekleşen değişiklik sonucunda fiyatlarda hızlı bir gerileme oluştuğunu belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 68,20 ile 68,29 dolar
aralığının direnç, 68,11 ile 68,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
09:55112.594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.181,30
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.594
En Düşük
112.594
09:555,9643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0079
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
09:556,6717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6940
En Düşük
6,6609
09:55300,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,69
|Açılış
|: 300,01
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
300,95
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|AKENR
|0,93
|34.563.607
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,63
|10.574.360
|% 0,00
|
|ATEKS
|13,16
|4.434.531
|% 0,00
|
|GOZDE
|5,20
|35.711.976
|% 0,00
|
|GYHOL
|7,89
|455.547
|% 0,00
|
|AKENR
|0,93
|34.563.607
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,63
|10.574.360
|% 0,00
|
|ATEKS
|13,16
|4.434.531
|% 0,00
|
|GOZDE
|5,20
|35.711.976
|% 0,00
|
|GEDZA
|7,95
|9.523.002
|% 0,00
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% 0,00
|
|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% 0,00
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% 0,00
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8229
|7,8622
|% -0,21
|
|Frank
|6,1220
|6,1588
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5846
|1,5926
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-0,50
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|-0,60
|