GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

21.01.2020 09:43

Son güncelleme : 21.01.2020 09:43
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,66 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 65,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,12  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 64,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,17 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grupların beş petrol ihraç limanını kapatmasının küresel piyasalarda arz sıkıntısı endişesi oluşturduğunu ve bu durumun fiyatların yükselişini desteklediğini belirtiyor.

Öte yandan OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo dün Davos Zirvesi'nde OPEC olağan toplantısının Viyana'da martta yapılacağını belirterek, uluslararası ticaretteki bazı anlaşmazlıkların giderilmesini beklediklerini, 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde istikrar üzerinde durmaya devam edeceklerini  kaydetti. Barkindo'nun açıklamalarının ardından petrol fiyatları 64 dolar bandında sabitlendi.

Brent petrolde teknik olarak 64,79 ile 64,95 dolar aralığının direnç, 64,63 ile 64,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05122.620
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  122.620  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 4,27 256.015 % 57,98  
ODAS 2,58 164.159.949 % 43,04  
YYAPI 0,71 8.003.949 % 0,00  
GUSGR 2,48 300.432.445 % 0,00  
BTCIM 3,68 10.216.607 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6912 7,7297 % 0,20  
Frank 6,1010 6,1377 % 0,17  
Riyal 1,5759 1,5838 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.567 2,33  
Altın Gr. 299 299 0,94  
Cumhuriyet 1.964 1.993 20,00  
Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 18,10 18,14 0,05  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,02  
B. Petrol 64,64 64,64 -0,56  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru