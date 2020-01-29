Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,47 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
29.01.2020 10:51
Son güncelleme : 29.01.2020 10:51
AA
Dün 59,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 59,30 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 59,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,08 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'de ticari ham petrol stoklarının 18-24 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4,27 milyon varil azalması, fiyatlarda artışa yol açtı.
Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybının 132'ye çıkması ve ABD'nin yanı sıra Fransa ve Almanya gibi petrol talebi yüksek ülkelerde vaka sayılarının artması, petrol fiyatlarının son 4 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor.
Brent petrolde teknik olarak 59,58 ile 59,77 dolar
aralığının direnç, 59,39 ile 59,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
10:35119.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 156,60
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.930
10:355,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9480
En Düşük
5,9367
10:356,5452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5547
En Düşük
6,5433
10:35299,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 299,89
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
300,04
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,80
|23.209.524
|% 12,96
|
|OYLUM
|6,31
|4.085.012
|% 10,90
|
|VKING
|4,94
|5.116.296
|% 10,51
|
|GRNYO
|1,91
|9.291.814
|% 10,40
|
|ULUSE
|34,90
|1.230.892
|% 10,09
|
|QNBFL
|122,40
|72.950
|% -14,76
|
|OSMEN
|7,21
|18.285
|% -9,99
|
|DARDL
|6,79
|221.374
|% -7,62
|
|ARMDA
|27,80
|27.216
|% -7,33
|
|ESCOM
|2,65
|719.446
|% -6,69
|
|THYAO
|14,24
|187.790.736
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,89
|131.335.954
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|102.190.760
|% 0,00
|
|ADESE
|2,47
|93.024.812
|% 4,22
|
|ISGYO
|1,88
|91.106.353
|% 1,62
|
|ISGYO
|1,88
|91.106.353
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,89
|131.335.954
|% 0,00
|
|ADESE
|2,47
|93.024.812
|% 4,22
|
|EKGYO
|1,68
|45.757.749
|% 1,20
|
|KARSN
|1,72
|44.026.870
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7130
|7,7517
|% 0,01
|
|Frank
|6,0780
|6,1146
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5798
|1,5878
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|-0,64
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,09
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,57
|