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Petrol piyasaları için `kışın riskli` uyarısı

08.10.2019 14:51

Son güncelleme : 08.10.2019 14:51
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, küresel petrol piyasalarının istikrarlı bir durumda olduğunu belirterek "Ancak kış dönemi için bazı riskler var, durumu yakından takip ediyoruz" dedi.



AA

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, enerji piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel petrol piyasalarında “kriz emaresi” görmediklerini dile  getiren Novak, “Petrol piyasası şu anda istikrarlı. Ancak kış dönemi için bazı  riskler var, durumu yakından takip ediyoruz.” diye konuştu.

Süresi yıl sonunda sona erecek Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz  transit sözleşmesine değinen Novak, “Ukrayna ile mevcut sözleşmeyi 1 yıllığına  uzatabiliriz. Gerekirse sözleşmedeki bazı şartları da değiştirebiliriz. Bunu teklif etmeye hazırız.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın enerji konusunda Avrupa mevzuatını uygulamaya geçirmeye çalıştığını  belirterek, "Eğer bunu yıl bitmeden başarabilirlerse, Avrupa mevzuatı çerçevesinde Ukrayna ile transit sözleşmesini bir yıllığına uzatabiliriz.”  ifadelerini kullanmıştı.




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