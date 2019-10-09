ABD Enerji Bilgi Yönetim Kurumu 2019 ve 2020 yılları için küresel petrol talebi büyüme öngörülerini düşürürken, ABD`nin petrol üretimine ilişkin öngörülerini yükseltti.
Petrol talebi büyüme öngörüsünde düşüş
09.10.2019 10:12
Son güncelleme : 09.10.2019 10:27
DHA
ABD Enerji Bilgi Yönetim Kurumu'nun (EIA) aylık raporunda, 2019 yılı için küresel petrol talebi büyüme öngörüsü günde 50 bin varil
aşağıya çekilerek 840 bin varile, 2020 öngörüsü de günde 100 bin varil
düşürülerek 1.3 milyon varile indirildi.
EIA ayrıca, ABD'nin 2019 yılı petrol üretimi için öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Önceki raporunda ABD'nin petrol üretiminin 2019 yılında günlük ortalama 1.25 milyon varil
artacağını öngören EIA, bu öngörüsünü 1.27 milyon varile yükseltti.
EIA raporunda, 2019 yılında ABD'nin günlük ortalama petrol üretiminin 12.26 milyon varil
olacağı, 2020 yılında da petrol üretiminin günde 970 bin varil
artışla 13.17 milyon varile yükseleceği öngörüldü.
10:12102.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 456,50
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
102.147
10:125,8230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0084
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8450
En Düşük
5,8186
10:126,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4108
En Düşük
6,3744
10:12282,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,37
|Açılış
|: 282,63
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72