Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,90 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 57,90 dolar
03.10.2019 09:42
Son güncelleme : 03.10.2019 09:42
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Dün 60,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 57,97 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 57,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,54 dolardan alıcı buldu.
ABD'deki ticari ham petrol
stoklarının beklenenden fazla artış göstermesi, petrol fiyatlarını aşağı çekti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol
stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil
(yüzde 0,7) artarak 422,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa
beklentisi stokların 1,5 milyon varil
artacağı yönündeydi.
Brent petrolde teknik olarak 57,97 ile 58,81 dolar
aralığının direnç, 57,25 ile 56,54 dolar
aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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