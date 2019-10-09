Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,02 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 58,02 dolar
09.10.2019 09:18
Son güncelleme : 09.10.2019 09:24
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Dün 58,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 58,15 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 58,02 dolardan işlem gördü.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,41 dolardan alıcı buldu. Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde olumlu sonuç alınmasının zorlaştığına dikkati çeken uzmanlar, iki ülke arasında artan gerginliğin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebini de olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 58,05 ile 58,11 dolar
aralığının direnç, 57,90 ile 57,97 dolar
aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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