Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 58,85 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 58,85 dolar
22.10.2019 09:15
Son güncelleme : 22.10.2019 09:15
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Dün 59,58 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 59,09 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 58,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 53,29 dolardan alıcı buldu.
Uzmanlar, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına rağmen Çin’in ABD’ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde (WTO) 2,4 milyar dolarlık tazminat istemiş olması gibi nedenlerle iki ekonomi arasındaki ilişkilerin kısa vadede eski rotasına oturmayacağını belirtiyor.
Ayrıca uzmanlar, küresel ekonomilerin bu çatışmadan etkileneceği beklentilerinin petrol fiyatlarının şu andaki yatay bandında seyretmesine neden olduğunu kaydediyor.
Brent petrolde teknik olarak 58,93 ile 59,08 dolar
aralığının direnç, 58,78 ile 58,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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