Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,99 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 58,99 dolar
17.10.2019 09:56
Son güncelleme : 17.10.2019 09:56
AA
Dün 59,83 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 59,22 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 58,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,87 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü'ne (API) göre, ABD ticari ham petrol
stokları 10,5 milyon artışla 432,5 milyon varile yükseldi.
Uzmanlar, Çin ile olası bir anlaşmaya ilişkin ABD’den gelen olumlu açıklamalarına rağmen, API verilerinin petrol fiyatlarının baskılanmasına neden olduğunu belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 59,02 ile 59,10 dolar
aralığının direnç, 58,98 ile 58,92 dolar
aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
0
En Düşük
0
18:055,8992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,8999
En Düşük
5,8746
18:056,5380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5386
En Düşük
6,5147
18:05282,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,73
|Açılış
|: 282,65
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
281,18