Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,16 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 59,16 dolar
08.10.2019 09:47
Son güncelleme : 08.10.2019 09:47
AA
Dün 60,06 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 58,70 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 59,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,16 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları bu hafta gerçekleşmesi beklenen Çin ve ABD'li yetkililerin görüşmeleri öncesi yükselişe geçti.
Irak ve Ekvador'da kötü ekonomik şartlar nedeniyle yapılan protestoların Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün petrol üretimini aksatabileceği endişeleri de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.
Brent petrolde teknik olarak 59,97 ile 60,94 dolar
aralığının direnç, 58,68 ile 58,55 dolar
aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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