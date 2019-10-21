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Petrolün varili 59,21 dolar

21.10.2019 09:19

Son güncelleme : 21.10.2019 09:19
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 59,21 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 60,37 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  59,36 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 59,21 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas  türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 53,70 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 artışla 713'e ulaştı.

Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 2 hafta üst üste artış kaydedildi.

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarının düşmesine ABD’nin artan ticari ham petrol stoklarıyla birlikte, olumsuz küresel ekonomik veriler nedeniyle talepte bir artış olmayacağı yönündeki öngörülerin etkili olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,31 ile 59,40 dolar aralığının direnç, 59,22 ile 59,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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