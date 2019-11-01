Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,61 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 59,61 dolar
01.11.2019 09:54
Son güncelleme : 01.11.2019 09:54
AA
Dün 60,80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 59,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 59,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 54,30 dolardan alıcı buldu.
ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşıyla ilgili belirsizlikler küresel petrol talebinin düşük kalmasına ve petrol fiyatları
üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın aralık başında yeniden üretimlerinde kesintiye giderek küresel piyasadaki arz fazlasını düşürmesi ve fiyatlarda yükselişe neden olması bekleniyor.
Brent petrolde teknik olarak 59,74 ile 59,85 dolar
aralığının direnç, 59,56 ile 59,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
0
En Düşük
0
18:055,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0068
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7227
En Düşük
5,7062
18:056,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3899
En Düşük
6,3646
18:05277,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 277,79
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
278,22
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|6,96
|134.382.021
|% 0,00
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% 0,00
|
|TTKOM
|5,81
|87.991.670
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|48.046.442
|% 0,00
|
|SELEC
|5,83
|2.493.389
|% 0,00
|
|SASA
|6,96
|134.382.021
|% 0,00
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% 0,00
|
|TTKOM
|5,81
|87.991.670
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|48.046.442
|% 0,00
|
|SELEC
|5,83
|2.493.389
|% 0,00
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,00
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% 0,00
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3899
|7,4270
|% 0,22
|
|Frank
|5,7787
|5,8136
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5207
|1,5283
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-2,71
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,61
|59,61
|-0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 829 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde -12.43 oranında düşüşle 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 492 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -92, 45 kaybederek (% -0.08 ) 121, 632
-
17:55XU100
Endeks 98, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 4, 967.00 milyon TL de
-
17:55MRSHL
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 29.94 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 500 adet işlem