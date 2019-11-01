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Petrolün varili 59,61 dolar

01.11.2019 09:54

Son güncelleme : 01.11.2019 09:54
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,61 dolardan işlem görüyor.



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Dün 60,80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 59,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 54,30 dolardan alıcı buldu.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşıyla ilgili belirsizlikler küresel petrol talebinin düşük kalmasına ve petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın aralık başında yeniden üretimlerinde kesintiye giderek küresel piyasadaki arz fazlasını düşürmesi ve fiyatlarda yükselişe neden olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,74 ile 59,85 dolar aralığının direnç, 59,56 ile 59,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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