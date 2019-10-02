Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,92 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 59,92 dolar
02.10.2019 10:00
Son güncelleme : 02.10.2019 10:00
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Dün 60,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 59,82 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 59,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,24 dolardan alıcı buldu.
Uzmanlar, dünya ekonomilerinden gelen kötü sinyaller sonrası küresel enerji talebinin azalacağı beklentilerinin, petrol fiyatlarında düşüşe neden olduğuna dikkati çekiyor. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticari
gerginliğin artacağına yönelik beklentiler de talep ve dolayısıyla fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.
Brent petrolde teknik olarak 59,99 ile 60,20 dolar
aralığının direnç, 59,29 ile 59,14 dolar
aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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