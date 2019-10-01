Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,17 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 60,17 dolar
01.10.2019 09:34
Son güncelleme : 01.10.2019 09:34
AA
Dün 61,98 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 60 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 60,17 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,32 dolardan alıcı buldu.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yoğunlaşacağı endişeleri petrol fiyatlarının düşüşüne neden oluyor.
Brent petrolde teknik olarak 60,20 ile 60,25 dolar
aralığının direnç, 59,82 ile 59,67 dolar
aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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