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Petrolün varili 60,68 dolar

11.10.2019 10:16

Son güncelleme : 11.10.2019 10:16
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,68 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 59,79 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,77  dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 60,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 54,62 dolardan alıcı buldu.

Dün yayınlanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) eylül ayı petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,77 milyon varil azalışla yaklaşık 97 milyon 320 bin varile indi.

OPEC'e göre, küresel petrol talebi bu yıl 99 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 100 milyon 880 bin varil olacak.

Öte yandan OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, dün yaptığı açıklamada petrol fiyatlarını istikrarlı hale getirmek için üretimde kesinti  kararının netleşmediğini ancak piyasada buna ilişkin beklentilerin olduğunu  belirtti. Barkindo'nun bu açıklamalarının ardından piyasalarda fiyatlar 60  doların üzerini test etti.

Petrol piyasasında bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın eylül ayı petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 60,19 ile 60,84 dolar aralığının direnç, 59,54 ile 58,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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