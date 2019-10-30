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Petrolün varili 61,08 dolar

30.10.2019 10:37

Son güncelleme : 30.10.2019 10:37
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,08 dolardan işlem görüyor.



AA

Salı günü 61,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 61,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 55,32 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'nin ticari ham  petrol stokları beklentilerin aksine 708 bin varil azalışla 436 milyon varile geriledi.

Uzmanlar, API verilerine rağmen Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının çözümünde yaşanacak olası gecikmenin petrol fiyatlarının baskılanmasına neden olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,03 ile 61,11 dolar aralığının direnç, 60,95 ile 60,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




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