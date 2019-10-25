Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,48 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 61,48 dolar
25.10.2019 10:24
Son güncelleme : 25.10.2019 10:24
AA
Perşembe günü 61,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 61,42 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 61,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,13 kayıpla 56,05 dolardan alıcı buldu.
Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama, petrol ithalatçısı büyük ekonomilerin ham petrol
talebini düşürürken, piyasadaki düşük talep fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.
IHS Markit tarafından dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerine göre, Almanya'da özel sektör istihdamının ekimde azalarak son 6 yılın ilk düşüşünü kaydetmesi, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yavaşlama görülebileceği endişelerine yol açtı.
Öte yandan, aralık ayında Viyana'da gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında OPEC öncülüğünde Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretiminde kesinti miktarını artırması beklentisinin fiyatlarda yükselişe neden olacağı tahmin ediliyor.
Brent petrolde teknik olarak 61,54 ile 61,68 dolar
aralığının direnç, 61,40 ile 61,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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|% 0,00
|
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|Satış
|%
|
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|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
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|
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|1,56
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|0,22
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