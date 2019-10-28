Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 61,90 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 61,90 dolar
28.10.2019 09:11
Son güncelleme : 28.10.2019 09:11
AA
Cuma günü 62,12 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil
fiyatı, günü 62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 61,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 56,48 dolardan alıcı buldu.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 17 azalarak 696'ya düştü.
Öte yandan, aralıkta Viyana'da gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında, örgüt öncülüğünde Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol
üretiminde kesintiyi artıracağı beklentisinin fiyatları yükselteceği tahmin ediliyor.
Çin ve ABD arasında olası bir ticaret anlaşmasına yönelik olumlu haberler de fiyatları yukarı yönlü destekliyor.
Brent petrolde teknik olarak 61,85 ile 61,95 dolar
aralığının direnç, 61,56 ile 61,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
18:05100.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.673
En Düşük
100.043
18:055,7682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0069
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7580
|
5,7767
En Düşük
5,7580
18:056,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,4029
En Düşük
6,3789
18:05279,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 279,19
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
278,27
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|12,24
|25.988.713
|% 20,00
|
|BOSSA
|5,74
|41.637.015
|% 19,83
|
|IHGZT
|2,60
|1.176.042
|% 12,55
|
|DITAS
|7,26
|15.243.112
|% 11,01
|
|EGCYH
|0,11
|24.989
|% 10,00
|
|MERIT
|11,21
|14.684
|% -9,52
|
|QNBFL
|30,46
|191.821
|% -6,45
|
|KRONT
|8,70
|3.598.742
|% -5,13
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|EMNIS
|1,11
|21.838
|% -4,31
|
|THYAO
|11,90
|916.255.366
|% 0,76
|
|ASELS
|18,69
|506.894.737
|% 2,86
|
|GARAN
|9,53
|466.958.576
|% -1,75
|
|TUPRS
|126,40
|227.128.350
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,13
|222.966.019
|% -0,97
|
|IHLGM
|0,79
|108.188.166
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,23
|202.114.401
|% -0,45
|
|ISFIN
|2,50
|212.814.210
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3711
|7,4081
|% -0,20
|
|Frank
|5,7693
|5,8041
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,73
|
|Altın Gr.
|279
|279
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.858
|1.869
|-15,00
|
|Tam
|1.842
|1.888
|7,44
|
|Yarım
|890
|913
|3,60
|
|Çeyrek
|447
|457
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,56
|61,56
|-0,46
|