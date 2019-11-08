Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 62,46 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili 62,46 dolar
08.11.2019 09:34
Son güncelleme : 08.11.2019 09:34
AA
Dün 63,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,52 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 62,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,91 dolardan alıcı buldu.
ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair belirsizlikler ve ABD’de artan petrol stokları fiyatları baskılıyor.
Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yatay seyrin önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyor.
Brent petrolde teknik olarak 62,19 ile 62,28 dolar
aralığının direnç, 62,10 ile 62,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|6,17
|74.209.391
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|RAYSG
|2,54
|4.194.145
|% 0,00
|
|ROYAL
|1,07
|80.886
|% 0,00
|
|SMART
|2,85
|67.169.375
|% 0,00
|
|SASA
|6,17
|74.209.391
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|RAYSG
|2,54
|4.194.145
|% 0,00
|
|ROYAL
|1,07
|80.886
|% 0,00
|
|SMART
|2,85
|67.169.375
|% 0,00
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|GARAN
|9,77
|525.631.292
|% 0,00
|
|ASELS
|18,94
|495.636.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 0,00
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,47
|43.999.661
|% 0,00
|
|YGYO
|0,49
|42.688.242
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3481
|7,3849
|% 0,07
|
|Frank
|5,7621
|5,7968
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5299
|1,5376
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|2,05
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,27
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,02
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|B. Petrol
|62,16
|62,16
|-0,13
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