Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,36 dolardan işlem görüyor.
Petrolün varili kaç dolar?
19.11.2019 10:47
Son güncelleme : 19.11.2019 10:47
AA
Dün 63,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,31 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 62,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,92 dolardan alıcı buldu.
ABD'nin Çin ile ticaret anlaşmasına yönelik belirsizliğinin etkili olduğu küresel piyasalarda petrol fiyatları
yatay seyrine devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 62,35 ile 62,49 dolar
aralığının direnç, 62,21 ile 62,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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En Düşük
106.634
10:315,7286
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0109
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 5,7510
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En Düşük
5,6938
10:316,3450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
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|%
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