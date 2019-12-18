GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolün varili kaç dolar?

18.12.2019 13:07

Son güncelleme : 18.12.2019 13:07
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,82 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 66,36 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 12.16 itibarıyla kapanışa göre  yüzde 0,67 artışla 65,82 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,44 dolardan alıcı buldu.

API'nin dün açıkladığı verilere göre, ABD'nin petrol stokları 4,7  milyon artışla 452 milyon varile yükseldi.

ABD petrol stoklarının yükselmesi sebebiyle petrol fiyatlarında kısmı düşüşler yaşandı. Fiyatların daha da düşmesinin önündeki engel ise OPEC dışı ülkelerin üretim kesintisi kararı oldu.

Brent petrolde teknik olarak 65,85 ile 66,06 dolar aralığının direnç, 65,64 ile 65,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:50110.624
Değişim :  -0,40% |  -449,61
Açılış :  110.563  
Önceki Kapanış :  111.074  
En Yüksek
110.848 En Düşük
110.106
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 69,10 3.812.721 % 14,88  
IEYHO 0,62 192.032.591 % 12,73  
BURVA 7,92 7.569.842 % 11,08  
MTRYO 5,84 6.339.432 % 11,03  
HALKS 2,00 231.118 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7138 7,7525 % 0,14  
Frank 5,9949 6,0310 % 0,28  
Riyal 1,5681 1,5759 % 0,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.478 1.479 2,64  
Altın Gr. 280 280 1,03  
Cumhuriyet 1.858 1.887 10,00  
Tam 1.850 1.896 8,82  
Yarım 894 917 4,26  
Çeyrek 448 459 2,13  
Gümüş.Ons 17,02 17,06 0,04  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 0,02  
B. Petrol 65,77 65,77 -0,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru