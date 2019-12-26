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Piyasa hacmi 190 milyar doların üzerinde

26.12.2019 16:32

Son güncelleme : 26.12.2019 16:32
Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğiliminin hafiflemesiyle piyasa hacmi 190 milyar 453 milyon dolarla 190 milyar doların üzerine yükseldi.



DHA

Youtube'un kripto para içerikli videoları platformdan kaldırmasının ardından piyasada izlenen düşüş eğilimi, tepki alımlarıyla hafifledi. Buna rağmen, Youtube'un hamlesi üzerine kripto para yetkililerinden de eleştiriler gelmeye devam etti.

QuantumEconomics.io kurucusu ve kripto para birimleri analisti Mati Greenspan'in Youtube'a boykot çağrısının ardından, Ethereum ortak kurucusu Vitalik Buterin de Youtube'a yeni alternatifler bulunması gerektiğini söyledi. Youtube'un, Buterin'in Ethereum blockchaini yol haritasına yönelik bir soru cevap videosunu zararlı ve tehlikeli içerik barındırdığı gerekçesiyle platformdan kaldırması sonrası Buterin, bunu garip olarak tanımladı ve resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sanırım Youtube'a başka alternatifler bulmamız gerekiyor" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.45 düşüşle 7,237 dolara geriledi ve 131 milyar 168 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.9'unu oluşturdu.

Toplam 4,965 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 74'ü gerilerken, piyasadaki düşüşe yüzde 12.66 ile 80nci sıradaki Bytecoin öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 5.70 ile en çok Tezos değer kaybederken, yüzde 0.27, yüzde 0.23 ve yüzde 0.04 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Binance Coin ve Bitcoin SV yükseldi.

Piyasadaki düşüşün hafiflemesiyle piyasa hacmi son 24 saatte 190 milyar 453 milyon dolarla 190 milyar doların üzerine yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 67 milyar 14 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.45

3.Ripple yüzde 0.76

4.Tether yüzde 0.85

5.Bitcoin Cash yüzde 0.64

6.Litecoin yüzde 0.52

7.EOS yüzde 1.16

10.Tezos yüzde 5.70 düşerken

2.Ethereum yüzde 0.27

8.Binance Coin yüzde 0.23

9.Bitcoin SV yüzde 0.04 yükseldi.




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